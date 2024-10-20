Популярность за счет похищенных: житель Тайбе распространял фейк об освобождении заложников

Житель Тайбе 32-летний Адам Салем, популярный пользователь социальной сети TikTok, задержан за намеренное распространение ложной информации: Салем, на аккаунт которого подписаны более 50 тысяч человек, в конце минувшей недели опубликовал видео, представив его как оперативные кадры с операции по освобождению заложников.

Он указал, что "эта операция войдет в историю" и утверждал, что он является заслуживающим доверия источником, сообщает Walla. Видео быстро распространилось по социальным сетям, и Армии обороны Израиля пришлось несколько раз публиковать опровержение.

Адам Салем был задержан, его мобильный телефон изъят, а его аккаунт был заблокирован. За распространение ложной информации ему грозит наказание вплоть до трех лет тюремного заключения. Срок предварительного содержания Салема под стражей был продлен, вскоре против него будут представлены обвинения.

О себе Адам Салем писал: "Я звезда, которую еще не открыли. Я делаю много шума в социальных сетях, я стал очень известным блогером в TikTok, и мной интересуются и пишут комментарии огромное количество людей".

В ЦАХАЛе попросили общественность не распространять непроверенную информацию и ориентироваться только на официальные источники. Близкие похищенных, имена которых Салем упоминал как освобожденных, также призвали людей не распространять фейки и не причинять боль семьям заложников.