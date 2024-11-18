В Хевроне конфискованы станки, использовавшиеся для производства оружия

Семь токарных станков, использовавшихся для производства оружия, были обнаружены и конфискованы в Хевроне. Кроме того, в ходе ночной антитеррористической операции в районе деревни Зейта была найдена винтовка М-16.

Полиция уточняет, что в рамках совместной операции с военнослужащими ЦАХАЛа и сотрудниками ШАБАКа был проведен рейд в нескольких мастерских в Хевроне, которые, по имеющимся подозрениям, использовались для производства оружия. Были конфискованы семь токарных станков, использовавшихся для производства и ремонта частей оружия.

Были арестованы двое подозреваемых, жители Хеврона 38 и 68 лет. Они были доставлены в отделение полиции. Известны также личности дополнительных подозреваемых по этому делу, они будут задержаны позднее.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в ночь на понедельник службы безопасности действовали на территории бригады "Иегуда". В деревне Дхейше в районе Бейт-Лехема были допрошены десятки подозреваемых в террористической деятельности. В Силуаде задержаны двое разыскиваемых.

Возле разделительного заграждения в районе деревни Зейта была обнаружена и конфискована винтовка М-16.