Ракетные заводы и склады под домами Дахии: 3D-визуализация ЦАХАЛа

Армия Обороны Израиля опубликовала информационные материалы, демонстрирующие объекты "Хизбаллы" в южном предместье Бейрута Дахии: это, на первый взгляд, обыкновенные дома и коммерческие здания, под которыми находятся подземные комплексы по производству и хранению ракет и других вооружений.

По сообщению ЦАХАЛа, своим очень внушительным промышленным комплексом, спрятанным в самой гуще гражданского населения, "Хизбалла" обзаводилась в течение двадцати лет, построив десятки таких заводов, фабрик и складов. В этих заводах производились и хранились сотни ракет и снарядов различных видов, при помощи которых "Хизбалла" атаковала и планировала атаковать израильские города и поселки – все это маскировалось под жилыми домами.

После того, как эти объекты были уничтожены, ЦАХАЛ получил возможность рассказать о них подробнее. За последние годы военная разведка накопила внушительное количество информации о расположении террористической инфраструктуры в Дахии, и в течение последних нескольких недель истребители ВВС Израиля методично уничтожают эти объекты.

После авиаударов возникает множество вторичных взрывов: это доказывает, что в атакованных объектах находились оружие, боеприпасы и мощные взрывчатые вещества. Один из основных атакованных объектов, обнаруженный Израилем еще в 2020 году, находился под жилым комплексом из пяти многоквартирных домов, в которых проживает около 50 семей, в 85 метрах от школы. На этом заводе производились различные виды вооружений, в том числе высокоточные ракеты большой дальности, способные поражать всю территорию Израиля.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что израильская армия действует точно и целенаправленно, прилагая огромные усилия для минимизации жертв среди гражданского населения.