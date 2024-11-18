"Хизбалла" подтвердила гибель Мухаммада Афифа

В ночь на 18 ноября террористическая организация "Хизбалла" подтвердила, что в Бейруте в результате удара ЦАХАЛа погиб Мухаммад Афиф.

Ливанский телеканал "Аль-Джадид", одним из первых назвавший имя ликвидированного Израилем "Хизбаллы", сообщил, что он был главой отдела пропаганды организации.

Гибель Афифа подтвердили иранское агентство Mehr и международное агентство Associated Press со ссылкой на источники в "Хизбалле". В соцсетях распространяются снимки, по которым можно идентифицировать убитого.