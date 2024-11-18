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Ближний Восток

"Хизбалла" подтвердила гибель Мухаммада Афифа

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 18 ноября 2024 г., 00:07 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 00:07
"Хизбалла" подтвердила гибель Мухаммада Афифа
соцсети

В ночь на 18 ноября террористическая организация "Хизбалла" подтвердила, что в Бейруте в результате удара ЦАХАЛа погиб Мухаммад Афиф.

Ливанский телеканал "Аль-Джадид", одним из первых назвавший имя ликвидированного Израилем "Хизбаллы", сообщил, что он был главой отдела пропаганды организации.

Гибель Афифа подтвердили иранское агентство Mehr и международное агентство Associated Press со ссылкой на источники в "Хизбалле". В соцсетях распространяются снимки, по которым можно идентифицировать убитого.

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 ноября 2024

СМИ подтверждают гибель начальника отдела пропаганды "Хизбаллы" в результате удара ЦАХАЛа по Бейруту