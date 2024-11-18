x
18 ноября 2024
|
последняя новость: 20:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2024
|
18 ноября 2024
|
последняя новость: 20:18
18 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Парамедики: женщина, погибшая в результате обстрела в Шфараме, находилась в убежище

Мада
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 18 ноября 2024 г., 19:43 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 19:59
Парамедики: женщина, погибшая в результате обстрела в Шфараме, находилась в убежище
Пресс-служба полиции Израиля
Парамедики: женщина, погибшая в результате обстрела в Шфараме, находилась в убежище
Yonatan Sindel_/Flash90

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", оказывавшие первую помощь раненым в результате ракетного обстрела в Шфараме, сообщили, что погибшая женщина (примерно 60 лет) находилась в "мамаде" (защищенном от ракет помещении).

В результате этого обстрела пострадали еще не менее 10 человек, они получили ранения осколками стекла.

В 18:27 была активирована система раннего предупреждения в населенных пунктах в Верхней и Центральной Галилее. Из армии передали, что был зафиксирован запуск пяти ракет с территории Ливана, была предпринята попытка их перехвата.

Одна из ракет упала в центре Шфарама, попав в четырехэтажный жилой дом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2024

В Шфараме в результате попадания ракеты в дом один человек погиб и не менее шести человек ранены
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2024

Сигналы тревоги прозвучали на севере Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2024

409-й день войны: в результате ракетного обстрела в Шфараме погибла женщина. Хронология