Парамедики: женщина, погибшая в результате обстрела в Шфараме, находилась в убежище

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", оказывавшие первую помощь раненым в результате ракетного обстрела в Шфараме, сообщили, что погибшая женщина (примерно 60 лет) находилась в "мамаде" (защищенном от ракет помещении).

В результате этого обстрела пострадали еще не менее 10 человек, они получили ранения осколками стекла.

В 18:27 была активирована система раннего предупреждения в населенных пунктах в Верхней и Центральной Галилее. Из армии передали, что был зафиксирован запуск пяти ракет с территории Ливана, была предпринята попытка их перехвата.

Одна из ракет упала в центре Шфарама, попав в четырехэтажный жилой дом.