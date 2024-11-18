Парамедики: женщина, погибшая в результате обстрела в Шфараме, находилась в убежище
время публикации: 18 ноября 2024 г., 19:43 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 19:59
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", оказывавшие первую помощь раненым в результате ракетного обстрела в Шфараме, сообщили, что погибшая женщина (примерно 60 лет) находилась в "мамаде" (защищенном от ракет помещении).
В результате этого обстрела пострадали еще не менее 10 человек, они получили ранения осколками стекла.
В 18:27 была активирована система раннего предупреждения в населенных пунктах в Верхней и Центральной Галилее. Из армии передали, что был зафиксирован запуск пяти ракет с территории Ливана, была предпринята попытка их перехвата.
Одна из ракет упала в центре Шфарама, попав в четырехэтажный жилой дом.
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