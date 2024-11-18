Взрыв автомобиля в Петах-Тикве, погиб мужчина

Мужчина примерно 30 лет погиб в результате взрыва автомобиля на улице Эмиль Золя в Петах-Тикве. В том же инциденте пострадал 28-летний мужчина, получивший ранения нижних конечностей.

Раненый был доставлен бригадой службы скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Бейлинсон" в состоянии средней степени тяжести.

На месте взрыва работают саперы и сотрудники криминалистической экспертизы.