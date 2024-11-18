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Израиль

Взрыв автомобиля в Петах-Тикве, погиб мужчина

Мада
Полиция
Организованная преступность
время публикации: 18 ноября 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 07:24
Взрыв автомобиля в Петах-Тикве, погиб 30-летний мужчина
Пресс-служба МАДА

Мужчина примерно 30 лет погиб в результате взрыва автомобиля на улице Эмиль Золя в Петах-Тикве. В том же инциденте пострадал 28-летний мужчина, получивший ранения нижних конечностей.

Раненый был доставлен бригадой службы скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Бейлинсон" в состоянии средней степени тяжести.

На месте взрыва работают саперы и сотрудники криминалистической экспертизы.

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