Один из раненых накануне в Рамат-Гане скончался в больнице, полиция расследует убийство
время публикации: 18 ноября 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 10:22
Сотрудники полицейского отдела по борьбе с преступностью в округе Дан ведут расследование убийства, произошедшего в воскресенье вечером, 18 ноября, в Рамат-Гане. Напомним, в результате перестрелки в Рамат-Гане были ранены двое мужчин, один из них скончался в больнице.
На месте был задержан подозреваемый, которого доставят в понедельник в суд для продления содержания под стражей. Суд наложил запрет на публикации подробностей расследования, запрет истекает 1 декабря.
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