Один из раненых накануне в Рамат-Гане скончался в больнице, полиция расследует убийство

Сотрудники полицейского отдела по борьбе с преступностью в округе Дан ведут расследование убийства, произошедшего в воскресенье вечером, 18 ноября, в Рамат-Гане. Напомним, в результате перестрелки в Рамат-Гане были ранены двое мужчин, один из них скончался в больнице.

На месте был задержан подозреваемый, которого доставят в понедельник в суд для продления содержания под стражей. Суд наложил запрет на публикации подробностей расследования, запрет истекает 1 декабря.