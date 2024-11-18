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Израиль

Мэр Рамат-Гана: "Это было не падение обломков, это была ракета"

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 18 ноября 2024 г., 22:21 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 22:37
На месте падения ракеты в районе Рамат-Гана
Flash90

Мэр Рамат-Гана Кармель Шама, находящийся на месте происшествия, в эфире радиостанции "Кан Бет" сказал, что речь идет о падении не обломков, а целой ракеты. По его словам, военным еще предстоит выяснить, была ли это ракета, запущенная из Ливана, или противоракета системы ПРО.

Израильские СМИ также цитируют главу полиции Тель-Авива Хаима Саргрофа, который заявил, что на границе Рамат-Гана и Бней-Брака произошло падение ракеты. Он также заявил, что существует угроза обрушения нескольких зданий. "Это не противоракета или что-то вроде нее. Это было прямое попадание тяжелой ракеты", – заявил он.

В результате ракетного обстрела пострадали пять человек, состояние одного из раненых тяжелое.

Военные утверждают, что ракета, запущенная из Ливана, была перехвачена системой ПРО, на застроенной местности упали обломки.

Израиль
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