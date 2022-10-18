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    В Израиле

    Следует ли Израилю оказывать военную помощь Украине? Опрос NEWSru.co.il

    время публикации: | последнее обновление:
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    Следует ли Израилю оказывать военную помощь Украине? Опрос NEWSru.co.il
    AP Photo/Mahmoud Illean

    Вопрос о поставках Украине израильских вооружений обсуждается с первых дней после вторжения армии РФ в эту страну (24.02.2022).

    Сторонники оказания такой поддержки заявляют, что Израиль должен присоединиться к другим странам Запада, которые давно поставляют оружие Украине.

    Противники такого подхода подчеркивают, что Израиль, которому угрожают Иран, "Хизбалла", ХАМАС и другие враги, должен заботиться прежде всего о собственной безопасности и сохранять хотя бы нейтральные отношения с Россией.

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    Наша редакция решила обратиться к читателям, чтобы узнать, что они думают по этому поводу.

    Следует ли Израилю оказывать военную помощь Украине? Выскажите ваше мнение
    (вам предстоит ответить на 19 вопросов)

    16 октября министр по делам диаспоры, генерал-майор запаса Нахман Шай (партия "Авода") на своей странице в Twitter, после публикации американского издания The Washington Post о закупке Россией ракет у Ирана, написал: "Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь (от Израиля), как это делают США и страны NATO".

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    Это заявление израильского министра цитировали многие украинские и российские СМИ.

    17 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале следующую запись: "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…"

    На сегодняшний день правительство Израиля оказывает Украине гуманитарную помощь, а также направляет средства защиты, однако воздерживается от поставок оружия, несмотря на многократные запросы со стороны Киева.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 17 Октября 2022
    Медведев: "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Октября 2022
    Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай: пришло время оказать военную помощь Украине
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 Октября 2022
    Washington Post: Россия покупает у Ирана ракеты Fateh-110 и Zolfaghar
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