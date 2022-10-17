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    В мире

    Медведев: "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Медведев:
    Ekaterina Shtukina, Sputnik, Pool Photo via AP

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал в понедельник, 17 октября, в своем телеграм-канале следующую запись: "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…"

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    Медведев не пояснил, из каких источников он черпает информацию о намерении властей Израиля начать поставлять оружие Украине.

    Судя по сообщениям российских государственных СМИ, таким образом Медведев отреагировал на публикации о заявлении министра по делам диаспоры, генерал-майора запаса Нахмана Шая (партия "Авода"), который 16 октября на своей странице в Twitter, после публикации американского издания The Washington Post о закупке Россией ракет у Ирана, написал: "Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь (от Израиля), как это делают США и страны NATO".

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    Это заявление израильского министра уже цитировали многие украинские и российские СМИ.

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    На сегодняшний день правительство Израиля оказывает Украине гуманитарную помощь, а также направляет средства защиты, однако воздерживается от поставок оружия, несмотря на многократные запросы со стороны Киева.

    Мнение Нахмана Шая, безусловно, показательно. Однако его голос не является решающим в кабинете министров Израиля.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Октября 2022
    Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай: пришло время оказать военную помощь Украине
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 Октября 2022
    Washington Post: Россия покупает у Ирана ракеты Fateh-110 и Zolfaghar
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Октября 2022
    Посольство РФ в Израиле опубликовало гневный комментарий после заявления Лапида, осудившего действия российской армии в Украине
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Октября 2022
    Премьер-министр Израиля осудил массированную атаку армии РФ на города Украины
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