Медведев: "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал в понедельник, 17 октября, в своем телеграм-канале следующую запись: "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…"

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Медведев не пояснил, из каких источников он черпает информацию о намерении властей Израиля начать поставлять оружие Украине.

Судя по сообщениям российских государственных СМИ, таким образом Медведев отреагировал на публикации о заявлении министра по делам диаспоры, генерал-майора запаса Нахмана Шая (партия "Авода"), который 16 октября на своей странице в Twitter, после публикации американского издания The Washington Post о закупке Россией ракет у Ирана, написал: "Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь (от Израиля), как это делают США и страны NATO".

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Это заявление израильского министра уже цитировали многие украинские и российские СМИ.

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На сегодняшний день правительство Израиля оказывает Украине гуманитарную помощь, а также направляет средства защиты, однако воздерживается от поставок оружия, несмотря на многократные запросы со стороны Киева.

Мнение Нахмана Шая, безусловно, показательно. Однако его голос не является решающим в кабинете министров Израиля.