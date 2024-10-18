Член политбюро ХАМАСа аль-Хайя: "похищенные не вернутся, пока не прекратится война"

Член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя заявил в своей речи, посвященной ликвидации в Газе Яхьи Синуара, что "похищенные не вернутся, пока не будет прекращена война, палестинские заключенные не будут освобождены и силы ЦАХАЛа не покинут сектор Газы".

Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности главы политбюро после ликвидации в Газе Яхьи Синуара стал лидер террористической организации ХАМАС за рубежом Халид Машаль.