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Израиль

Член политбюро ХАМАСа аль-Хайя: "похищенные не вернутся, пока не прекратится война"

время публикации: 18 октября 2024 г., 15:23 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 15:23
Халиль аль-Хайя
AP Photo/Khalil Hamra

Член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя заявил в своей речи, посвященной ликвидации в Газе Яхьи Синуара, что "похищенные не вернутся, пока не будет прекращена война, палестинские заключенные не будут освобождены и силы ЦАХАЛа не покинут сектор Газы".

Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности главы политбюро после ликвидации в Газе Яхьи Синуара стал лидер террористической организации ХАМАС за рубежом Халид Машаль.

Израиль
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