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Израиль

Последний бросок Синуара: ЦАХАЛ опубликовал видео, снятое дроном

время публикации: 17 октября 2024 г., 23:23 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 23:29
Последний бросок Синуара: ЦАХАЛ опубликовал видео, снятое дроном
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил вечером в среду, 17 октября с официальным заявлением. Он начал заявление с рассказа о боестолкновении спецназа "Голани" с боевиками "Хизбаллы", в результате которого погибли пять израильских бойцов и офицеров, еще пятеро были ранены.

По словам Хагари, бой произошел в многоэтажном здании, используемом "Хизбаллой" для военных целей, по итогам боя были ликвидированы несколько террористов, еще несколько сдались в плен.

В секторе Газы были ранены еще четверо военнослужащих.

Затем Хагари перешел к сообщению о ликвидации главаря ХАМАСа Яхьи Синуара в районе Таль-Султан в Рафиахе. ЦАХАЛом было опубликовано видео, снятое дроном внутри здания, в котором укрывался лидер террористов. На этом видео запечатлен мужчина с замотанным тканью лицом, его правая рука оторвана в середине предплечья и кровоточит. Мужчина сидит в кресле среди развалин.

По данным, указанным в видео, это лидер ХАМАСа Яхья Синуар. Когда дрон подлетел ближе, Синуар бросил в дрон палкой, но промахнулся.

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