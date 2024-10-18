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Израиль

Пистолеты, арабо-ивритский разговорник и карта: снаряжение террористов из Иордании

время публикации: 18 октября 2024 г., 14:59 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 15:14
Командир 80-й территориальной дивизии на месте уничтожения террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

У проникших из Иордании террористов был резак по металлу, которым они перерезали разделительное заграждение на израильско-иорданской границе, пистолеты "Глок" , бинокли, арабо-ивритский разговорник и карта.

Они были уничтожены примерно в трех метрах от границы с Иорданией благодаря оперативности наблюдательниц, вовремя заметивших приближение террористов и отправивших военнослужащих на перехват.

В районе велось прочесывание местности, поскольку считали, что с уничтоженными боевиками мог быть третий террорист, которому удалось скрыться, но никаких подтверждений этого не нашли.

ЦАХАЛ полагает, что это не иорданские солдаты, а два террориста в военной форме. Иорданская армия ранее сообщила о своей непричастности к инциденту.

Израиль
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