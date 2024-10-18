ЦАХАЛ объявляет о призыве дополнительной резервной бригады на северный фронт

В связи с оценкой ситуации было принято решение о призыве дополнительной бригады резервистов для выполнения задач на северном фронте, сообщает в пятницу, 18 октября, пресс-служба Армии обороны Израиля.

Мобилизация резервистов позволит продолжить боевые действия против террористической организации "Хизбалла" и достичь целей войны, включая безопасное возвращение жителей севера Израиля в их дома.