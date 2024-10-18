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Израиль

ЦАХАЛ объявляет о призыве дополнительной резервной бригады на северный фронт

время публикации: 18 октября 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 14:26
ЦАХАЛ объявляет о призыве дополнительной резервной бригады на северный фронт
Пресс-служба ЦАХАЛа

В связи с оценкой ситуации было принято решение о призыве дополнительной бригады резервистов для выполнения задач на северном фронте, сообщает в пятницу, 18 октября, пресс-служба Армии обороны Израиля.

Мобилизация резервистов позволит продолжить боевые действия против террористической организации "Хизбалла" и достичь целей войны, включая безопасное возвращение жителей севера Израиля в их дома.

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