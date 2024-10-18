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Ближний Восток

Иорданская армия отрицает причастность своих военнослужащих к теракту возле Мертвого моря

время публикации: 18 октября 2024 г., 14:07 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 14:15
Иорданская армия отрицает причастность своих военнослужащих к теракту возле Мертвого моря
AP Photo/Oded Balilty

Иорданская армия опровергла сообщения о том, что террористы, проникшие в Израиль и уничтоженные израильскими военнослужащими, были солдатами иорданской армии.

Представители армии Иордании призвали получать информацию из официальных источников, "а не распространять слухи и вводящие в заблуждение новости". Иорданцы следят за развитием событий.

Ближний Восток
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