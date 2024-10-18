Иорданская армия отрицает причастность своих военнослужащих к теракту возле Мертвого моря

Иорданская армия опровергла сообщения о том, что террористы, проникшие в Израиль и уничтоженные израильскими военнослужащими, были солдатами иорданской армии.

Представители армии Иордании призвали получать информацию из официальных источников, "а не распространять слухи и вводящие в заблуждение новости". Иорданцы следят за развитием событий.