42-летний Шалва Михаэлшвили из Бат-Яма обвиняется в убийстве Идана Коваленко

Государственная прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 42-летнего Шалвы Михаэлшвили из Бат-Яма по делу об убийстве Идана Коваленко, совершенном в Бат-Яме 6 августа.

По данным обвинительного заключения, днем 6 августа обвиняемый встретился в районе Центральной автобусной станции с двумя своими знакомыми, одним из которых был Идан Коваленко. Они провели втроем какое-то время, и Идан Коваленко приобрел для обвиняемого и второго приятеля мобильные телефоны и наркотики.

Вечером того же дня они прибыли домой к Шалве Михаэлшвили в Бат-Яме, во время пребывания в квартире они употребляли кокаин. Затем третий мужчина ушел, и Михаэлшвили остался в квартире с Иданом Коваленко.

Через какое-то время между Михаэлшвили и Коваленко начался конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес Коваленко несколько ударов ножом, в том числе один удар в грудную клетку слева и несколько ударов в шею. Пострадавший попытался спастись, покинул квартиру и выбежал на улицу, он перешел дорогу и потерял сознание. Вскоре он скончался от полученных ран.

Шалва Михаэлшвили, по данным обвинительного заключения, тоже покинул квартиру и отправился на Центральную автобусную станцию в Тель-Авиве, где через несколько часов был арестован.