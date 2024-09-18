Разрешено к публикации: "Хизбалла" предприняла попытку покушения на экс-министра Моше Яалона

Разрешена к публикации информация о том, что год назад террористическая группировка "Хизбалла" предприняла попытку покушения на бывшего министра обороны и бывшего начальника генерального штаба ЦАХАЛа Моше ("Боги") Яалона.

Взрыв произошел в парке Ха-Яркон в 6:30 утра 15 сентября 2023 года – в канун праздника Рош ха-Шана. Прибывшие на место саперы полиции установили, что речь идет о стандартной взрывчатке иранского производства. К расследованию подключилась Общая служба безопасности (ШАБАК).

Несколько часов спустя двое подозреваемых, в распоряжении которых было снаряжение для маскировки, были задержаны на шоссе №431. В ходе допроса они сообщили, что за несколько недель до покушения "Хизбалла" контрабандно переправила им взрывчатку и наркотики.

Следствию удалось выйти на других подозреваемых. Были найдены еще три взрывных устройства и штурмовая винтовка M-16.

Уже 23 октября восьми подозреваемым было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности и контакте с вражеским агентом. Установлена личность девятого – поддерживавшего с ними связь активиста "Хизбаллы".

Согласно материалам дела, взрывчатка была спрятана под деревом по маршруту утренней пробежки Яалона. Наблюдение за ситуацией велось через установленную на автомобиле камеру наблюдения, взрывчатку планировалось задействовать дистанционно. По неизвестной причине, взрыв произошел преждевременно.

Как отмечается, один из задержанных, – житель Восточного Иерусалима, остальные – граждане Израиля. Почти все знали, что выполняют задание "Хизбаллы". Активист "Хизбаллы", о котором идет речь, в прошлом проживал в Израиле, тогда и познакомился с остальными.