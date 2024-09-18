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Израиль

Юрсоветница обвинила Бен-Гвира в незаконной агитации из-за фото в его кабинете

время публикации: 18 сентября 2024 г., 14:34 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 14:34
Юрсоветница обвинила Бен-Гвира в незаконной агитации из-за фото в его кабинете
Yonatan Sindel/Flash90, Alex Kolomoisky/Pool

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара обязала министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира удалить публикации в его аккаунте в социальной сети Х (бывший "Твиттер") с фотографиями и видео, на которых изображается его канцелярия в министерстве.

Баарав-Миара заявила, что речь идет о "незаконной предвыборной агитации с использованием государственных ресурсов". Под этим предлогом юридическая советница правительства потребовала удаления двух записей с критикой в ее адрес и одной с критикой ШАБАКа.

В частности, Гали Баарав-Миара потребовала удалить фотографию, на которой изображен цветочный горшок, стоящий на кресле министра национальной безопасности в его кабинете. Это фото сопровождает подпись: "Это то, чего хочет юридическая советница правительства".

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