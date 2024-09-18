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Израиль

ЦАХАЛ: беспилотник, запущенный по Кинерету утром, прибыл из Ирака

время публикации: 18 сентября 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 12:10
ЦАХАЛ: беспилотник, запущенный по Кинерету утром, прибыл из Ирака
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сводку работы ПВО за утро среды, 18 сентября. По опубликованным ЦАХАЛом данным, после ракетной тревоги, сработавшей в районе Кинерета в 4:32-4:36, истребители ВВС Израиля перехватили беспилотный самолет, направлявшийся из Ирака.

Предупреждения о ракетном обстреле были активированы из-за опасения падения осколков противоракет. В ходе инцидента никто не пострадал.

В 6:12 в районе Метулы также сработала тревога, ракета-перехватчик сбила подозрительную воздушную цель, которая оказалась ложной. Пострадавших нет.

В районе Верхней Галилеи ранее во вторник сработала ракетная тревога в результате технического сбоя. Кроме того, военнослужащие ПВО сбили подозрительную воздушную цель из Ливана в районе Рош а-Никры. Тревога не была задействована, поскольку не было опасения падения обломков на заселенные территории.

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