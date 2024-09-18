x
18 сентября 2024
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2024
|
18 сентября 2024
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр обороны Израиля Йоав Галант: "Мы начинаем новую фазу войны"

время публикации: 18 сентября 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 19:41
Министр обороны Израиля Йоав Галант: "Мы начинаем новый этап войны"
Chaim Goldberg/Flash90

В среду, 18 сентября, министр обороны Израиля Йоав Галант посетил авиабазу Рамат-Давид, находящуюся в Северном военном округе, где он встретился с командиром базы и командирами эскадрилий.

Йоав Галант заявил: "Центр тяжести перемещается на север. Это значит, что мы перебрасываем силы, ресурсы и энергию на север. Но мы не забыли о похищенных и наших задачах на юге ".

Йоав Галант также добавил: "Мы начинаем новую фазу войны. Это потребует от нас мужества, решимости и настойчивости".

Эти слова, которые цитируются также многими ливанскими СМИ, были сказаны после второй волны взрывов устройств связи в Ливане и Сирии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 сентября 2024

Вторая волна технологической атаки в Ливане: взрывались рации "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2024

348-й день войны в Израиле: в Газе погибли четверо военнослужащих. Хронология событий