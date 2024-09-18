Министр обороны Израиля Йоав Галант: "Мы начинаем новую фазу войны"

В среду, 18 сентября, министр обороны Израиля Йоав Галант посетил авиабазу Рамат-Давид, находящуюся в Северном военном округе, где он встретился с командиром базы и командирами эскадрилий.

Йоав Галант заявил: "Центр тяжести перемещается на север. Это значит, что мы перебрасываем силы, ресурсы и энергию на север. Но мы не забыли о похищенных и наших задачах на юге ".

Йоав Галант также добавил: "Мы начинаем новую фазу войны. Это потребует от нас мужества, решимости и настойчивости".

Эти слова, которые цитируются также многими ливанскими СМИ, были сказаны после второй волны взрывов устройств связи в Ливане и Сирии.