Поступили сообщения о множестве взрывов в Ливане: второй день подряд

Около 17:00 поступили сообщения о взрывах в Бейруте, Набатии и на юге Ливана, а также в Бекаа (на востоке страны).

В частности, сообщается о взрывах в районе мечети "Аль-Каам" в Дахии, на юге Бейрута.

По предварительным данным, не менее трех убитых, есть множество пострадавших.

Судя по имеющимся кадрам, взорвались различные радиоустройства, в частности портативные рации PTT ("Push-To-Talk" – "нажми, чтобы сказать"). "Аль-Джазира" передает, что почти одновременно взорвались сотни или тысячи устройств беспроводной связи.

Подрывы портативных раций подтверждаются фото и видео из Ливана, распространяемые в соцсетях, несмотря на требования "Хизбаллы" прекратить подобные публикации. Судя по публикациям, горят автомобили и квартиры, в которых произошли взрывы.

По снимкам можно определить, что, в частности, взрывались рации ICOM IC-V82.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", со ссылкой на источники в службах безопасности подтверждает подрывы множества портативных беспроводных устройств "по всему Ливану". Сообщается, что взрывались литиевые аккумуляторы.

По всей видимости, "Хизбалла" в значительной степени, учитывая вчерашние подрывы пейджеров, лишилась средств связи.

Информация уточняется.

Отметим, что на 17:00 планировалось обращение лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы. Кроме того, в это время проходили похороны активистов "Хизбаллы", погибших вчера.

Взрывы пейджеров "Хизбаллы" в Ливане и Сирии 17.09.2024

17 сентября в Ливане и Сирии взорвались тысячи пейджеров, которыми пользовались активисты "Хизбаллы". По данным минздрава Ливана, погибли не менее 12 человек, около 3000 получили ранения, сотни раненых в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших множество активистов "Хизбаллы", а также посол Ирана в Ливане.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности и некий другой источник пишет, что подрывы пейджеров в Ливане были следствием масштабной операции израильской внешней разведки "Мосад".

Согласно источникам Reuters, "Мосад" заминировал 5000 пейджеров тайваньской компании Gold Apollo, которые были заказаны ливанской "Хизбаллой" некоторое время назад – в каждый пейджер было заложено небольшое количество взрывчатки, пишут журналисты Лайла Бассам и Майя Джебейли. По сведениям Reuters, эта партия пейджеров попала в Ливан в начале 2024 года.

Reuters идентифицирует по фотографии один из подорванных пейджеров как AP924 Gold Apollo. К такому же выводу пришли ранее и другие комментаторы.

Боевики "Хизбаллы" использовали пейджеры как низкотехнологичное средство связи, пытаясь избежать израильского отслеживания местоположения.

По словам высокопоставленного представителя ливанских сил безопасности, "Мосад" сумел "модифицировать" партию пейджеров, предназначавшихся для "Хизбаллы", "на этапе производства". ""Мосад" установил внутрь устройства плату, которая содержит взрывчатое вещество, получающее код. Его очень трудно обнаружить", – сказал источник.

Тот же источник заявил, что примерно 3000 пейджеров взорвались, когда им было отправлено закодированное сообщение.

Другой источник в службе безопасности (страна не указана) сообщил Reuters, что в каждом пейджере было спрятано до трех граммов взрывчатки (ранее источники в "Хизбалле" говорили о закладке до 20 граммов взрывчатки, что маловероятно, учитывая, что сам пейджер AP924 Gold Apollo вместе с батареей весит менее 100 граммов).

Однако основатель Gold Apollo Сю Чин-Куан заявил, что его компания не производила пейджеры, которые взорвались в Ливане. Он сообщил, что данная партия была произведена некой компанией в Европе, которая имела право использовать бренд тайваньской фирмы, хотя и не назвал эту компанию. "Изделие не было нашим. На нем был только наш бренд", – сказал он, подчеркнув, что компания Gold Apollo также стала жертвой инцидента.

Министерство торговли Тайваня заявляет: пейджеры были "обработаны" после экспорта.

Gold Apollo сообщила, что модель пейджеров, которые взорвались в Ливане 17 сентября, изготавливается ее венгерскими партнерами – фирмой BAC Consulting KFT, однако использует лого Gold Apollo.