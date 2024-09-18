Нетаниягу опубликовал 10-секундное видео после второй волны взрывов в Ливане
время публикации: 18 сентября 2024 г., 20:24 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 20:28
Впервые после взрывов устройств связи в Ливане, в результате которых за два последних дня погибли около 20 человек и тысячи пострадали, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал 10-секундное видео.
"Я уже говорил это. Мы вернем жителей севера в их дома и обеспечим их безопасность. Так и будет сделано", – говорит Нетаниягу.
Отметим, что официальный Иерусалим не комментирует взрывы в Ливане.