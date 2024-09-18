Нетаниягу опубликовал 10-секундное видео после второй волны взрывов в Ливане

Впервые после взрывов устройств связи в Ливане, в результате которых за два последних дня погибли около 20 человек и тысячи пострадали, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал 10-секундное видео.

"Я уже говорил это. Мы вернем жителей севера в их дома и обеспечим их безопасность. Так и будет сделано", – говорит Нетаниягу.

Отметим, что официальный Иерусалим не комментирует взрывы в Ливане.