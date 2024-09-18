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Израиль

В деревне Ар-Раме на севере Израиля убит мужчина

время публикации: 18 сентября 2024 г., 00:35 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 00:35
В деревне Ар-Раме на севере Израиля убит мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В результате криминального инцидента в деревне Ар-Раме на севере Израиля был убит мужчина.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что погибшему примерно 40 лет, на его теле были обнаружены множественные ножевые ранения. Его смерть была констатирована на месте.

Полиция ведет расследование обстоятельств убийства и ведет розыск подозреваемых.

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