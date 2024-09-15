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Израиль

Срок ареста подозреваемого в причастности к "криминальному теракту" в Рамле продлен на восемь дней

время публикации: 15 сентября 2024 г., 15:59 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 15:59
Срок ареста подозреваемого в причастности к "криминальному теракту" в Рамле продлен на восемь дней
Пресс-служба МАДА

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил на восемь дней срок содержания под стражей несовершеннолетнего, которого подозревают в причастности к "криминальному теракту", совершенному на прошлой неделе в Рамле. Напомним, в результате взрыва автомобиля погибли четыре человека, в том числе трое детей, и младенец получил критические ранения.

17-летний подросток подозревается в том, что бросил гранату под автомобиль, взрыв которого привел к пожару, распространившемуся на расположенный рядом магазин одежды. Адвокат подозреваемого утверждает, что его подзащитный отрицает свою причастность к этому преступлению. В связи с возрастом подозреваемого и другими аспектами, заседание суда проходит за закрытыми дверями.

Напомним, в четверг около 17:00 на улице Герцля в центре Рамле, недалеко от городского рынка, взорвался и загорелся легковой автомобиль, огонь с него перебросился на два ближайших магазина. В результате этого инцидента пострадали 12 человек, состояние пятерых было оценено как критическое.

По словам свидетелей, после взрыва машины несколько прохожих забежали в ближайшие магазины в поисках укрытия, но спустя мгновение в магазинах начался пожар. Именно в магазинах находились большинство пострадавших. В критическом состоянии в больницу доставлены: двухмесячная девочка, дети 5, 10 и 15 лет, 50-летняя женщина. Еще два человека получили травмы средней тяжести, и пять – легкие травмы. 50-летняя женщина и дети в возрасте пяти, 10 и 15 лет вскоре скончались в больнице.

Израиль
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