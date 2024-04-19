x
19 апреля 2024
|
последняя новость: 22:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 апреля 2024
|
19 апреля 2024
|
последняя новость: 22:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На трассе 6 перевернулся автомобиль, погиб мужчина

время публикации: 19 апреля 2024 г., 22:39 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 23:19
На трассе 6 перевернулся автомобиль, погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

На трассе 6, недалеко от перекрестка Эяль, перевернулся автомобиль, в результате чего двое мужчин были заблокированы в машине.

После того, как их удалось извлечь из автомобиля, прибывшие на место аварии парамедики констатировали смерть одного из мужчин; по сообщению МАДА, погибшему – около 20 лет.

Второй мужчина, примерно 30 лет, получил тяжелые травмы и был доставлен бригадой парамедиков в больницу "Меир".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 апреля 2024

На трассе 1 легковой автомобиль столкнулся с грузовым, два человека погибли
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 апреля 2024

В результате ДТП на трассе 463 погибла женщина