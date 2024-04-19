На трассе 6 перевернулся автомобиль, погиб мужчина

На трассе 6, недалеко от перекрестка Эяль, перевернулся автомобиль, в результате чего двое мужчин были заблокированы в машине.

После того, как их удалось извлечь из автомобиля, прибывшие на место аварии парамедики констатировали смерть одного из мужчин; по сообщению МАДА, погибшему – около 20 лет.

Второй мужчина, примерно 30 лет, получил тяжелые травмы и был доставлен бригадой парамедиков в больницу "Меир".