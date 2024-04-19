Бен-Гвир приказал закрыть пекарни в тюрьмах – тюрьмы закупали выпечку для террористов у частников

Решение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира закрыть пекарни в тюрьмах, чтобы прекратить поставку террористам свежего хлеба и выпечки за государственный счет, не привело к желаемому результату: как сообщает "Кипа", вместо перевода заключенных на базовый хлеб и питы от хлебозаводов, тюрьмы начали закупать для них дорогой свежий хлеб и выпечку в частных пекарнях, что привело к увеличению расходов на 250%.

Таким образом, вместо 28 тысяч шекелей в месяц на приготовление хлеба и выпечки в тюремных пекарнях, Служба тюрем выкладывает ежемесячно, в среднем, 112 шекелей на идентичные хлебобулочные изделия от частных поставщиков. Затем Служба тюрем попыталась перевести заключенных на свежий хлеб вместо пит, чтобы снизить расходы, и это уменьшило траты до 70 тысяч шекелей в месяц – что все еще значительно больше изначальных 28 тысяч шекелей на собственное производство.

Сам Итамар Бен-Гвир отреагировал на эту публикацию со свойственным ему сарказмом. В своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер) министр национальной безопасности написал: "Я слышал претензии, что закрытие пекарен, балующих заключенных – "экономически невыгодно". Если следовать принципам авторов этих претензий, видимо, стоит отправить террористов домой, ведь содержать их в тюрьмах также невыгодно. С другой стороны – я поддерживаю смертную казнь для террористов, это наиболее экономично в долгосрочной перспективе".

"В любом случае, вам стоит успокоиться. Праздник выпечки и угощений в тюрьмах закончился, нет ни горячих пит, ни холодных, они довольствуются простым хлебом. Столовые тоже закрыли, телевизоры у террористов отобрали, и даже на состояние поставляемых им фруктов возникают жалобы. Не на пустом месте первое требование ХАМАСа – вернуть условия в тюрьмах "как было раньше", – заключает Бен-Гвир.