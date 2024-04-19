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Ядлин: ограниченный удар по цели в Иране может не привести к большой войне

время публикации: 19 апреля 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 08:38
Ядлин: ограниченный удар по цели в Иране может не привести к большой войне
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывший глава военной разведки Израиля (АМАН) Амос Ядлин в эфире радиостанции "Кан Бет" выразил надежду на то, что ограниченный удар по цели в Иране не приведет к масштабной ирано-израильской войне.

Ядлин подчеркнул, что не владеет информацией об атаке на цель в районе Исфахана в ночь на 19 апреля, не знает, какими средствами она была осуществлена, и не может говорить о причастности Израиля к этой атаке. Однако, по его мнению, если эта атака была осуществлена ЦАХАЛом, то действия были настолько ограниченными, что Иран может оставить их без жесткого ответа. Экс-глава АМАНа считает, что атака показала уязвимость иранских военных объектов и то, что в будущем может быть осуществлен значительно более мощный удар по этим объектам.

Амос Ядлин заявил, что считает недостоверной информацию о ночном ударе ЦАХАЛа по цели в Ираке. При этом удар по цели в Сирии он комментировать не стал.

В разговоре с ведущими "Кан Бет" Ядлин подчеркнул, что, по его мнению, руководству Израиля сейчас следует сосредоточиться не на противостоянии с Ираном, а на скорейшем вызволении из плена израильских заложников, которых террористы удерживают в секторе Газы.

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