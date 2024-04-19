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Израиль

Впервые с Войны Судного дня: десятки резервистов получили погоны боевых офицеров

время публикации: 19 апреля 2024 г., 08:25 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 08:25
Впервые с Войны Судного дня: десятки резервистов получили погоны боевых офицеров
Пресс-служба ЦАХАЛа

В четверг, 18 апреля, на учебной базе номер 1 в Мицпе-Рамоне состоялась церемония присвоения офицерских званий первому за последние 50 лет курсу боевых офицеров, состоявшему из резервистов.

74 резервиста боевых частей, после пяти месяцев боев принявших решение стать офицерами, прошли подготовку в рамках батальона "Долев". После выпуска они займут офицерские должности в резервистских подразделениях.

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