В субботу вечером возобновились акции с требованием освободить заложников

В субботу, 19 апреля, вечером, возобновились акции с требованием освободить заложников, организованные их семьями и активистами.

Эйнав Ценгаукер, чей сын Матан находится в плену ХАМАСа уже 561 день, заявила, выступая перед зданием "Кирии" в Тель-Авиве, что "Нетаниягу отказывается прекратить войну по своим личным причинам и хоронит похищенных в туннелях".

Йегуда Коэн, отец похищенного солдата Нимрода Коэна, обратился к президенту США Дональду Трампу, сказав, что растущее военное давление подвергает живых похищенных смертельной опасности, а мертвых может навсегда похоронить в Газе.

"Нетаниягу продавал вам ложь, пока заложники переживали свой Холокост. Вы единственный, кто может заставить Нетаниягу прекратить войну и вернуть всех ", – заявил Коэн, обращаясь к Трампу.