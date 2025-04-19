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Израиль

В субботу вечером возобновились акции с требованием освободить заложников

Заложники
время публикации: 19 апреля 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 19:11
В субботу вечером возобновились акции с требованием освободить заложников
Chaim Goldberg/Flash90

В субботу, 19 апреля, вечером, возобновились акции с требованием освободить заложников, организованные их семьями и активистами.

Эйнав Ценгаукер, чей сын Матан находится в плену ХАМАСа уже 561 день, заявила, выступая перед зданием "Кирии" в Тель-Авиве, что "Нетаниягу отказывается прекратить войну по своим личным причинам и хоронит похищенных в туннелях".

Йегуда Коэн, отец похищенного солдата Нимрода Коэна, обратился к президенту США Дональду Трампу, сказав, что растущее военное давление подвергает живых похищенных смертельной опасности, а мертвых может навсегда похоронить в Газе.

"Нетаниягу продавал вам ложь, пока заложники переживали свой Холокост. Вы единственный, кто может заставить Нетаниягу прекратить войну и вернуть всех ", – заявил Коэн, обращаясь к Трампу.

Израиль
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