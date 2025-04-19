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Израиль

В Иерусалиме пройдет церемония схождения Благодатного Огня

Полиция
Иерусалим
Христианство
время публикации: 19 апреля 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 07:36
В Иерусалиме пройдет церемония схождения Благодатного Огня
Olivier Fitoussi/Flash90

В субботу, 19 апреля, в иерусалимском Храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного Огня. Сегодня особенно много паломников в Старом городе Иерусалима.

Доступ в храм ограничен. В Старом городе безопасность обеспечивают сотни сотрудников полиции и бойцов пограничной службы.

Въезд транспорта в Старый город Иерусалима запрещен до завершения церемоний.

Российские, украинские, греческие и другие телеканалы и YouTube-каналы будут вести трансляцию церемонии.

Церковная церемония получения Благодатного огня (литания) состоит из ряда ритуалов: вначале кувуклию осматривает и опечатывает полиция, в полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в кувуклию, в пещеру вносят большую лампаду, в которой должен возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя), затем Иерусалимский патриарх входит внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике – чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь, после этого вход в часовню опечатывается и наступает тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня, после чего патриарх выносит из кувуклии лампаду с Благодатным огнем.

Особое значение таинству этой церемонии придают православные христиане в Греции, России, Украине и некоторых других странах восточной Европы. Армянские христиане настаивают на том, что не бывает чудес по расписанию, христиане-копты также не принимают это явление как чудесное, хотя и те, и другие чтут традицию освящения Благодатного огня.

Израиль
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