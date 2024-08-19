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Израиль

Госпитализированы четверо пострадавших в результате атаки на севере, один в тяжелом состоянии

время публикации: 19 августа 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 10:45
Госпитализированы четверо пострадавших в результате атаки на севере, один в тяжелом состоянии
Nati Shohat/Flash90

Утром 19 августа в больницу "Галиль" в Нагарии были доставлены четверо пострадавших в результате атаки на севере страны.

Из больницы сообщают, что один пострадавший в тяжелом состоянии: он получил осколочное ранение головы. Раненый находится в операционной.

Еще трое пострадали от отравления дымом. Их состояние оценивается как легкое.

ЦАХАЛ пока не комментирует данный инцидент.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что сигналы воздушной тревоги, прозвучавшие около 07:00 на севере Израиля, стали следствием проникновения в воздушное пространство Израиля нескольких БПЛА одновременно с ракетным обстрелом.

Часть целей была перехвачена, часть – разорвалась в районе поселка Яара. Сообщалось о пострадавших в результате пожара, вызванного падением вражеских беспилотников.

Израиль
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