Госпитализированы четверо пострадавших в результате атаки на севере, один в тяжелом состоянии

Утром 19 августа в больницу "Галиль" в Нагарии были доставлены четверо пострадавших в результате атаки на севере страны.

Из больницы сообщают, что один пострадавший в тяжелом состоянии: он получил осколочное ранение головы. Раненый находится в операционной.

Еще трое пострадали от отравления дымом. Их состояние оценивается как легкое.

ЦАХАЛ пока не комментирует данный инцидент.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что сигналы воздушной тревоги, прозвучавшие около 07:00 на севере Израиля, стали следствием проникновения в воздушное пространство Израиля нескольких БПЛА одновременно с ракетным обстрелом.

Часть целей была перехвачена, часть – разорвалась в районе поселка Яара. Сообщалось о пострадавших в результате пожара, вызванного падением вражеских беспилотников.