Похороны убитого в теракте Гидеона Пери состоятся в 16:00 на кладбище в Кдумим
время публикации: 19 августа 2024 г., 10:16 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 10:24
Гидеон Пери, житель поселка Кдумим, погибший 18 августа в результате теракта в промышленной зоне Бар-Он в Самарии, будет похоронен в понедельник, 19 августа, на кладбище в поселке.
Похороны начнутся в 16:00.
Напомним, Гидеон Пери работал охранником в промышленной зоне Бар-Он в Самарии. Он сопровождал палестинских рабочих на один из объектов в промзоне, когда один из рабочих напал на него, нанес ему несколько ударов молотком по голове, вырвать из рук Пери оружие и скрылся.
Пери получил крайне тяжелые травмы и в критическом состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Врачам не удалось его спасти.
У Гидеона Пери остались жена и трое детей.
Поиски террориста продолжаются.
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