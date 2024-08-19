Похороны убитого в теракте Гидеона Пери состоятся в 16:00 на кладбище в Кдумим

Гидеон Пери, житель поселка Кдумим, погибший 18 августа в результате теракта в промышленной зоне Бар-Он в Самарии, будет похоронен в понедельник, 19 августа, на кладбище в поселке.

Похороны начнутся в 16:00.

Напомним, Гидеон Пери работал охранником в промышленной зоне Бар-Он в Самарии. Он сопровождал палестинских рабочих на один из объектов в промзоне, когда один из рабочих напал на него, нанес ему несколько ударов молотком по голове, вырвать из рук Пери оружие и скрылся.

Пери получил крайне тяжелые травмы и в критическом состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Врачам не удалось его спасти.

У Гидеона Пери остались жена и трое детей.

Поиски террориста продолжаются.