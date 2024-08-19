ХАМАС и "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за попытку теракта в Тель-Авиве

Террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад" взяли на себя ответственность за неудавшуюся попытку теракта в Тель-Авиве 18 августа.

В своем заявлении террористические группировки угрожают продолжать совершать теракты на территории Израиля, пока будут продолжаться "убийства мирных жителей и ликвидации" со стороны ЦАХАЛа.

Напомним, вечером 18 августа на улице Лехи в южном Тель-Авиве прозвучал взрыв. В результате взрыва один человек погиб и один получил ранения средней степени тяжести.

Начальник полиции Тель-Авива генерал-майор Перец Амар сообщил журналистам, что взрывное устройство находилось в рюкзаке погибшего мужчины.

Позже полиция официально сообщила, что благодаря случайному срабатыванию взрывного устройства в Тель-Авиве был предотвращен теракт, который мог унести десятки жизней.