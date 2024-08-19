"Русское мошенничество": арестован житель Нешера, выполнявший роль курьера

Сотрудники полиции Иерусалимского округа арестовали подозреваемого в причастности к масштабному мошенничеству, жертвами которого становились русскоязычные пожилые люди.

Речь идет о распространенной схеме так называемого "русского мошенничества", когда злоумышленники звонят по телефону русскоязычным пожилым израильтянам, выдают себя за сотрудников банковских служб безопасности и других организаций и просят помочь им в якобы ведущемся расследовании крупного хищения средств в банке, в котором у жертвы открыт счет.

Мошенники убеждают своих жертв, что в афере принимают участие сотрудники банка, поэтому ради "сохранения своих денег", жертва должна перевести их на некий "защищенный счет", а кредитные карты отдать курьеру, которого пришлют "следователи". Ничего не подозревающие люди передают мошенникам свои деньги и кредитные карты, лишаясь десятков тысяч шекелей.

После нескольких жалоб, полученных полицией Иерусалимского округа, отдел по борьбе с мошенничеством сумел установить подозреваемого, 40-летнего жителя Нешера, который под видом курьера приезжал к пожилым людям и получал деньги и кредитные карты. В воскресенье вечером он был арестован, в понедельник суд рассмотрит вопрос о продлении срока его содержания под стражей.

В полиции напоминают важность соблюдения осторожности, чтобы предотвратить повторение подобных случаев. Нельзя любым способом переводить или передавать средства незнакомому вам, не проверенному и не уполномоченному лицу, в том числе человеку, который вступает с вами в контакт по телефону и рассказывает некую историю, оправдывающую передачу ему денег, кредитных карт или личных данных.

При любом сомнении следует обратиться самостоятельно в банк по официальному телефонному номеру службы работы с клиентами. Если есть подозрение о попытке мошенничества – важно как можно скорее обратиться в полицию и сообщить об этом.