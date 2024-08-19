Житель Рамат-Гана обвиняется в работе на иранскую разведку за оплату в криптовалюте

Государственная прокуратура представила в окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против 30-летнего жителя Рамат-Гана Эдена Бен Давида Дабаса за контакты с иранским агентом, в ходе которых он выполнял различные поручения за оплату в криптовалюте. Дабас обвиняется в том, что он печатал и развешивал плакаты, призывающие к военному перевороту, и помогал в продвижении групп в социальной сети Telegram, направленных на вербовку граждан Израиля.

По данным обвинительного заключения, Дабас в течение последних четырех месяцев, с июня по август 2024 года, контактировал с организацией, действовавшей от имени иранских спецслужб, представители которой связались с ним через Telegram. Связавшийся с обвиняемым сообщил, что он из Ирана, и предложил обвиняемому за высокое вознаграждение выполнять для него различные поручения.

В обвинительном заключении подчеркивается, что Дабас выполнил часть поручений, хотя понимал, что агент действует от имени вражеского государства. Во время контактов с обвиняемым иранский агент неоднократно указывал на необходимость обеспечить тайну их переговоров и действовать скрытно, чтобы его не обнаружили и не поймали.

В частности, по поручениям агента обвиняемый распечатывал и развешивал по всей стране плакаты, призывающие к военному перевороту. Он также помогал продвигать в социальной сети Telegram группу под названием "Народная армия", целью которой было установление контакта с израильтянами для их вербовки. Завербованные должны были по указанию заказчиков делать фотографии, отправлять и передавать посылки и выполнять другие поручения.

Обвиняемый фотографировал некоторые выполненные им поручения в качестве доказательства для получения оплаты. Иранский агент также приказал обвиняемому приобрести мобильный телефон "для служебных целей" и специальную SIM-карту, а также купить парик, перчатки и шляпу. На определенном этапе иранский наниматель приказал обвиняемому удалить всю их переписку.

Обвиняемый стремился поддерживать отношения с нанимателем в течение длительного времени, он выполнил ряд поручений и даже предлагал по собственной инициативе помочь в некоторых интересующих иранцев вопросах. Время от времени Дабас получал оплату, а также вел переговоры о размере оплаты за то или иное поручение. В общей сложности обвиняемый получил 12000 долларов в криптовалюте.

Помимо контактов с вражеским агентом, Дабасу вменяется хранение наркотиков различных видов в количестве, превышающем личное употребление.