Ливанские источники: ЦАХАЛ уничтожил склад с оружием "Хизбаллы" в глубине Ливана
время публикации: 19 августа 2024 г., 21:13 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 21:19
Ливанские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по складу с оружием "Хизбаллы" в глубине территории Ливана.
Склады находились в окрестностях города Баальбек, в долине Бекаа.
Свидетели сообщают о мощных вторичных взрывах после атаки и о самопроизвольном запуске нескольких ракет, хранившихся на складе.
Баальбек считается оплотом "Хизбаллы" и находится примерно в 100 км от границы с Израилем.
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