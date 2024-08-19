Ливанские источники: ЦАХАЛ уничтожил склад с оружием "Хизбаллы" в глубине Ливана

Ливанские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по складу с оружием "Хизбаллы" в глубине территории Ливана.

Склады находились в окрестностях города Баальбек, в долине Бекаа.

Свидетели сообщают о мощных вторичных взрывах после атаки и о самопроизвольном запуске нескольких ракет, хранившихся на складе.

Баальбек считается оплотом "Хизбаллы" и находится примерно в 100 км от границы с Израилем.