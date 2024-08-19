Блинкен: "Нетаниягу подтвердил, что Израиль принял предложение США, ждет того же от ХАМАСа"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Тель-Авиве заявил, что на утренней встрече Биньямин Нетаниягу подтвердил, что Израиль принимает посредническое предложение США, и теперь свою готовность должен подтвердить ХАМАС.

Свою встречу с журналистами Блинкен начал с заявления о том, что он прилетел на Ближний Восток по просьбе Джо Байдена, чтобы подтвердить приверженность США безопасности Израиля. Он отметил, что на фоне напряженности США направили в регион дополнительные военные силы, и это было сделано не для того, чтоб подстегнуть конфликт, а для его сдерживания. При этом Блинкен подчеркнул, что "сейчас крайне важно воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к эскалации напряженности".

Энтони Блинкен заявил, что еще его визит имеет еще одну цель – содействие заключению соглашения, которое бы привело к освобождению заложников, удерживаемых террористами, и к прекращению огня в секторе Газы. По его словам, это наилучший способ вернуть домой похищенных и добиться прекращения огня, которое, по его словам, отвечает интересам безопасности Израиля.

Госсекретарь США сказал, что накануне переговоров в Дохе, которые прошли на прошлой неделе, Джо Байден представил Катару и Египту предложение по преодолению разногласий между Израилем и ХАМАСом. По словам Блинкена, на сегодняшней встрече "Нетаниягу подтвердил, что Израиль принимает посредническое предложение США, и теперь ХАМАС должен сделать то же самое".

Блинкен отметил, что посредникам еще предстоит обсудить пути реализации соглашения, а на повестке дня остаются вопросы, требующие "непростых решений".

Блинкен заверил, что США будут продолжать свои усилия по достижению соглашения между Израилем и ХАМАСа. "Каждый новый день означает, что может погибнуть еще больше похищенных, а новые события могут еще большое усложнить ситуацию", – сказал он.

После пресс-конференции Блинкена премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал в социальных сетях видео, на котором также рассказал о состоявшейся встрече и поблагодарил США за проявленное понимание к нуждам Израиля.

"Сегодня у меня была хорошая и важная встреча с госсекретарем Блинкеном. Я высоко ценю усилия, которые Соединенные Штаты вкладывают в региональную оборону от иранской оси зла. Разумеется, это важно для Государства Израиль. Я также высоко ценю понимание, которое Соединенные Штаты проявили к нашим жизненно важным интересам безопасности в ходе совместных усилий по освобождению наших заложников. И хочу подчеркнуть: предпринимаются усилия по освобождению максимального числа живых заложников – уже на первом этапе сделки", – говорит Нетаниягу.