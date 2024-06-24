ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в глубине Ливана. Видео

Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту инфраструктуры военно-воздушных сил "Хизбаллы" в районе Баальбека, в глубине территории Ливана.

Кроме того, были атакованы объекты "Хизбаллы" в районах Айтаруна, Блайда и Марун ар-Рас.