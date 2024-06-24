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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в глубине Ливана. Видео

время публикации: 24 июня 2024 г., 20:34 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 20:38
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в глубине Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту инфраструктуры военно-воздушных сил "Хизбаллы" в районе Баальбека, в глубине территории Ливана.

Кроме того, были атакованы объекты "Хизбаллы" в районах Айтаруна, Блайда и Марун ар-Рас.

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