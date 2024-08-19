Кибуц Нирим отказался сотрудничать с Мири Регев при подготовке церемонии в память о 7 октября

Представители Мири Регев приехали в кибуц Нирим в рамках подготовки к съемкам государственной церемонии в память о 7 октября, но жители кибуца потребовали, чтобы они немедленно уехали.

По информации сайта "Мако", после этого инцидента члены кибуца потребовали от правительства вместо проведения памятной церемонии создать государственную комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к трагедии 7 октября.

В своем обращении к правительству члены кибуца Нирим, пять членов которого были убиты и еще пять похищены, не скрывают своего разочарования и негодования по поводу того, что после 7 октября ни один представитель правительства не приехал к ним, чтобы попросить прощения и спросить, как им можно помочь.

"Никакая церемония, проводимая правительством, не компенсирует упущения 7 октября, которые привели к убийству и похищению членов кибуца Нирим и жителей других населенных пунктов", – говорится в документе.

Редакция сайта "Мако" поговорила с членами других кибуцев, находящихся на границе с Газой, и пишет, что Нирим не будет единственным населенным пунктом, отказывающимся от сотрудничества с организаторами государственной церемонии.

В воскресенье, 18 августа, на заседании правительства министр транспорта Мири Регев была назначена ответственной за проведение государственной церемонии памяти. Тогда же стало известно, что церемония будет отснята заранее без зрителей и затем показана по телевидению.