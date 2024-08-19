Родители забыли в междугородном автобусе двухлетнего мальчика

В воскресенье, 18 августа, в полицию поступило сообщение о том, что семья вышла из автобуса, следовавшего из Афулы в Гиват а-Морэ, забыв на заднем сиденье автобуса мальчика в возрасте двух с половиной лет. К тому времени автобус покинули все пассажиры, а водительница не видела спокойно сидевшего малыша из-за ряда сидений.

Сразу после получения сообщения, патрульные машины полиции отправились разыскивать автобус, продолжавший движение по своему маршруту. Вскоре автобус был задержан неподалеку от леса Дахи.

Поднявшись в салон, полицейские обыскали автобус и нашли малыша: он тихо сидел на заднем сиденье в пустом автобусе и смотрел в окно. Забрав ребенка в патрульный автомобиль, сотрудники полиции поехали в Афулу, где передали мальчика его близким.

Комментируя этот инцидент, пресс-служба полиции обращается к общественности с просьбой проявлять бдительность и обращать внимание на детей, которые могут оказаться забытыми в транспорте. В жаркие летние месяцы такая внимательность может спасти жизни малышей.