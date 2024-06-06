Скончалась полуторагодовалая девочка, забытая в запертом автомобиле в Сдероте

Врачи больницы "Барзилай" в Ашкелоне были вынуждены констатировать смерть девочки в возрасте полутора лет, которая была около полудня извлечена из запертого автомобиля в Сдероте. По всей видимости, в стоявшем на солнцепеке автомобиле девочка провела несколько часов, пока ее не заметил прохожий.

Парамедики МАДА пытались реанимировать ребенка всю дорогу до больницы, в поездке их сопровождала мать пострадавшей.

Полиция начала расследование обстоятельств гибели ребенка. Представители полиции вновь повторяют рекомендации для родителей проявлять максимальную бдительность во время доставки малышей в детские сады, не пользоваться во время поездки мобильными телефонами, не отвечать на звонки и не выполнять никаких других действий, отвлекающих внимание от дороги и от происходящего в салоне машины.

Полиция также обращается к сотрудникам яслей и детских садов с призывом как можно скорее созваниваться с родителями, если ребенок не пришел в детский сад.

"Маген Давид Адом" также напоминает родителям, которые утром отвозят детей в садики, и водителям автомобилей развозки: крайне важно, выходя из автомобиля, убедиться, что ребенок не остался в машине. В нынешние особо жаркие дни даже непродолжительное время в запертой на солнцепеке машины может быть фатальным.

Прохожих призывают обращать внимание на припаркованные автомобили: их бдительность может спасти жизни.