x
06 июня 2024
|
последняя новость: 13:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июня 2024
|
06 июня 2024
|
последняя новость: 13:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Скончалась полуторагодовалая девочка, забытая в запертом автомобиле в Сдероте

время публикации: 06 июня 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 13:42
Скончалась полуторагодовалая девочка, забытая в запертом автомобиле в Сдероте
Flash90. Фото: М.Шай

Врачи больницы "Барзилай" в Ашкелоне были вынуждены констатировать смерть девочки в возрасте полутора лет, которая была около полудня извлечена из запертого автомобиля в Сдероте. По всей видимости, в стоявшем на солнцепеке автомобиле девочка провела несколько часов, пока ее не заметил прохожий.

Парамедики МАДА пытались реанимировать ребенка всю дорогу до больницы, в поездке их сопровождала мать пострадавшей.

Полиция начала расследование обстоятельств гибели ребенка. Представители полиции вновь повторяют рекомендации для родителей проявлять максимальную бдительность во время доставки малышей в детские сады, не пользоваться во время поездки мобильными телефонами, не отвечать на звонки и не выполнять никаких других действий, отвлекающих внимание от дороги и от происходящего в салоне машины.

Полиция также обращается к сотрудникам яслей и детских садов с призывом как можно скорее созваниваться с родителями, если ребенок не пришел в детский сад.

"Маген Давид Адом" также напоминает родителям, которые утром отвозят детей в садики, и водителям автомобилей развозки: крайне важно, выходя из автомобиля, убедиться, что ребенок не остался в машине. В нынешние особо жаркие дни даже непродолжительное время в запертой на солнцепеке машины может быть фатальным.

Прохожих призывают обращать внимание на припаркованные автомобили: их бдительность может спасти жизни.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июня 2024

Маленькая девочка извлечена из запертой машины в Сдероте, ее реанимируют
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2024

Скончалась девочка, на несколько часов забытая в запертой машине в Бейт-Шемеше
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2024

Маленькая девочка была заперта в автомобиле в Бейт-Шемеше, она в критическом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2024

Двухлетнюю девочку забыли в машине в Бейтар-Илите: состояние малышки тяжелое