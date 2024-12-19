"Мако": ЦАХАЛ предлагает продлить срок срочной службы до 36 месяцев

Министр обороны Исраэль Кац встретился с главой Управления кадров ЦАХАЛа генерал-майором Дадо Бар-Калифой и другими высокопоставленными военными для обсуждения проблемы дефицита личного состава.

По информации Ynet, в ходе встречи обсуждалась возможность призыва 10 тысяч молодых людей из ультраортодоксальной общины до июля 2026 года.

По словам военных, для решения проблемы необходимо выполнение трех условий: получение согласия на призыв ультраортодоксальной общины или ее части; ужесточение санкций за уклонение от призыва; строгий контроль за ходом призыва, при котором не делалось бы исключений для представителей отдельных сегментов общества.

По информации сайта "Мако", в армии в качестве альтернативы призыву ультраортодоксов предлагается продлить срок срочной службы до 36 месяцев, что позволит снизить нагрузку на резервистов.