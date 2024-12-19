x
19 декабря 2024
|
последняя новость: 00:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2024
|
19 декабря 2024
|
последняя новость: 00:54
19 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Мако": ЦАХАЛ предлагает продлить срок срочной службы до 36 месяцев

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 19 декабря 2024 г., 00:54 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 00:58
"Мако": ЦАХАЛ предлагает продлить срок срочной службы до 36 месяцев
Yonatan Sindel/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац встретился с главой Управления кадров ЦАХАЛа генерал-майором Дадо Бар-Калифой и другими высокопоставленными военными для обсуждения проблемы дефицита личного состава.

По информации Ynet, в ходе встречи обсуждалась возможность призыва 10 тысяч молодых людей из ультраортодоксальной общины до июля 2026 года.

По словам военных, для решения проблемы необходимо выполнение трех условий: получение согласия на призыв ультраортодоксальной общины или ее части; ужесточение санкций за уклонение от призыва; строгий контроль за ходом призыва, при котором не делалось бы исключений для представителей отдельных сегментов общества.

По информации сайта "Мако", в армии в качестве альтернативы призыву ультраортодоксов предлагается продлить срок срочной службы до 36 месяцев, что позволит снизить нагрузку на резервистов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 17 декабря 2024

Раввин Михаэль Авраам разобрал аргументы против призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2024

Данные осенне-зимнего призыва: юноши и девушки стремятся в боевые части
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2024

Дери: "Нетаниягу пообещал утвердить закон о призыве за 10 дней"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 декабря 2024

ШАС и "Яадут а-Тора": "Сначала закон о призыве, потом юридическая реформа"