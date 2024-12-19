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Последствия ракетного обстрела из Йемена: в Рамат-Гане разрушена школа. Фоторепортаж

Рамат-Ган
Хуситы
Йемен
время публикации: 19 декабря 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 09:43

Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

Муниципалитет Рамат-Гана сообщил, что в результате падения фрагментов ракеты произошло обрушение части центрального здания начальной школы в Рамат-Эфале. Также ущерб был нанесен соседним зданиям и припаркованным автомобилям. Учеба в школе и в расположенных рядом с ней детских садах отменена.

Проводится расследование. ЦАХАЛ заявлял, что перехват ракеты, летевшей из Йемена, был осуществлен за пределами воздушного пространства Израиля. При этом в небе фиксировались падения фрагментов ракет на территорию Израиля, в том числе очень крупных.

Первоначально военными и местными властями сообщалось, что на район Рамат-Эфаль упали фрагменты противоракеты. Утром в заявлении ЦАХАЛа это однозначно не утверждалось и подчеркивалось, что расследование обстоятельств происшедшего продолжается.

Последствия ракетного обстрела из Йемена: в Рамат-Гане разрушена школа. Фоторепортаж
Последствия ракетного обстрела из Йемена: в Рамат-Гане разрушена школа. Фоторепортаж
Последствия ракетного обстрела из Йемена: в Рамат-Гане разрушена школа. Фоторепортаж
Последствия ракетного обстрела из Йемена: в Рамат-Гане разрушена школа. Фоторепортаж
Последствия ракетного обстрела из Йемена: в Рамат-Гане разрушена школа. Фоторепортаж
Последствия ракетного обстрела из Йемена: в Рамат-Гане разрушена школа. Фоторепортаж
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