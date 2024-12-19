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Израиль

В двух ДТП на севере Израиля погибли два человека и пятеро получил травмы

ДТП
время публикации: 19 декабря 2024 г., 21:18 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 21:18
В двух ДТП на севере Израиля погибли два человека и пятеро получил травмы
Yonatan Sindel/Flash90

На трассах 805 и 6403 на севере Израиля произошли серьезные дорожные аварии, в которых погибли люди.

На трассе 805 в районе мошава Яад произошла авария с участием двух легковых автомобилей, за рулем обеих машин находились женщины. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 72-летняя водительница одной из машин была доставлена в больницу в Нагарии, где была констатирована ее смерть. Вторая водительница доставлена в больницу с травмами средней тяжести.

На трассе 6403 в районе поселка Эйн-Шемер в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погиб мужчина, еще четыре человека с легкими травмами доставлены в больницу.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварий.

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