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Израиль

СМИ: военно-политический кабинет поручил ЦАХАЛу оказать поддержку силам безопасности ПА

Иудея и Самария
Палестинская администрация
время публикации: 19 декабря 2024 г., 20:51 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 20:51
СМИ: военно-политический кабинет поручил ЦАХАЛу оказать поддержку силам безопасности ПА
кадр из видео Итая Бейт-Она, GPO

Источники в ЦАХАЛе сообщили в четверг, 19 декабря, о получении распоряжения от военно-политического кабинета усилить координацию с силами безопасности автономии и оказать им поддержку.

По информации "Гаарец" и радиостанции "Кан Бет", рассматривается возможность передачи палестинским силам безопасности дополнительного военного оборудования оборонного значения, чтобы поддержать их борьбу с террором. Главным образом, речь идет о спецсредствах для нейтрализации взрывных устройств и личной защите для бойцов.

По информации "Гаарец", эта помощь, преимущественно, будет поступать из зарубежных источников, которые также получат разрешение проводить обучение палестинских полицейских.

Источники в армии говорят о планах усилить сотрудничество в сфере разведки.

Позиция израильских военных, пишет "Гаарец", такова: помогать службам безопасности ПА следует до тех пор, пока это не представляет угрозы для военнослужащих ЦАХАЛа и израильских поселенцев.

15 декабря сайт Walla News написал, что администрация Байдена намерена поддержать силы безопасности Палестинской автономии, которые проводят широкомасштабную операцию по борьбе с вооруженными группировками в Дженине. Для того, чтобы отправить в Рамаллу технику и боеприпасы, США ждут одобрения Израиля.

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