В результате перехвата ракеты из Йемена разрушено здание школы в Рамат-Эфале
время публикации: 19 декабря 2024 г., 07:14 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 07:14
Муниципалитет Рамат-Гана сообщил, что падение обломков противоракеты, с помощью которой была перехвачена баллистическая ракета из Йемена, привело к обрушению части центрального здания начальной школы в Рамат-Эфале.
Также ущерб был нанесен соседним зданиям и припаркованным автомобилям.
Учеба в школе и в расположенных рядом с ней детских садах отменена.