В результате перехвата ракеты из Йемена разрушено здание школы в Рамат-Эфале

Муниципалитет Рамат-Гана сообщил, что падение обломков противоракеты, с помощью которой была перехвачена баллистическая ракета из Йемена, привело к обрушению части центрального здания начальной школы в Рамат-Эфале.

Также ущерб был нанесен соседним зданиям и припаркованным автомобилям.

Учеба в школе и в расположенных рядом с ней детских садах отменена.