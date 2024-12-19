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Израиль

В результате перехвата ракеты из Йемена разрушено здание школы в Рамат-Эфале

Хуситы
Рамат-Ган
время публикации: 19 декабря 2024 г., 07:14 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 07:14
В результате перехвата ракеты из Йемена разрушено здание школы в Рамат-Эфале
Пожарная служба округа Дан

Муниципалитет Рамат-Гана сообщил, что падение обломков противоракеты, с помощью которой была перехвачена баллистическая ракета из Йемена, привело к обрушению части центрального здания начальной школы в Рамат-Эфале.

Также ущерб был нанесен соседним зданиям и припаркованным автомобилям.

Учеба в школе и в расположенных рядом с ней детских садах отменена.

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