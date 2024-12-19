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Израиль

В МИД Израиля прислали подозрительный конверт: вызваны службы безопасности

Полиция
МИД
время публикации: 19 декабря 2024 г., 16:33 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 16:33
В МИД Израиля прислали подозрительный конверт: вызваны службы безопасности
Фото NEWSru.co.il

В ходе проверки корреспонденции на пункте охраны министерства иностранных дел в Иерусалиме был обнаружен подозрительный конверт.

На место происшествия вызвали сотрудников служб безопасности, которые взяли вызвавшее подозрение охранников письмо на проверку у специалистов.

В ходе инцидента никто не пострадал, МИД сообщает, что инцидент завершен.

Израиль
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