В МИД Израиля прислали подозрительный конверт: вызваны службы безопасности
время публикации: 19 декабря 2024 г., 16:33 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 16:33
В ходе проверки корреспонденции на пункте охраны министерства иностранных дел в Иерусалиме был обнаружен подозрительный конверт.
На место происшествия вызвали сотрудников служб безопасности, которые взяли вызвавшее подозрение охранников письмо на проверку у специалистов.
В ходе инцидента никто не пострадал, МИД сообщает, что инцидент завершен.
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