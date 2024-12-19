В МИД Израиля прислали подозрительный конверт: вызваны службы безопасности

В ходе проверки корреспонденции на пункте охраны министерства иностранных дел в Иерусалиме был обнаружен подозрительный конверт.

На место происшествия вызвали сотрудников служб безопасности, которые взяли вызвавшее подозрение охранников письмо на проверку у специалистов.

В ходе инцидента никто не пострадал, МИД сообщает, что инцидент завершен.