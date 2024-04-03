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В посольстве Израиля в Лиссабоне обнаружен подозрительный конверт

время публикации: 03 апреля 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 07:26
В посольстве Израиля в Лиссабоне обнаружен подозрительный конверт
AP Photo/Miguel Angelo Pereira

В ночь на среду, 3 апреля, португальские службы безопасности были вызваны по тревоге к зданию посольства Израиля в Лиссабоне. Причиной вызова стало поступление конверта, содержавшего подозрительное вещество.

Саперы проверили конверт с веществом черного цвета, прибывший в посольство из Франции. Местная полиция сообщила, что речь идет об угрозе, связанной с войной против ХАМАСа в Газе.

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