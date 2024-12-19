Психиатрическое освидетельствование показало: Инбаль Ор вменяема

Инбаль Ор, бывшая владелица девелоперской компании "Ор Сити НАДЛАН", по требованию суда прошла психиатрическое освидетельствование в больнице "Абарбанель". Судья Дана Амир сообщила, что в соответствии с полученным судом медицинским заключением, Ор вменяема и может предстать перед судом.

Необходимость в психиатрическом освидетельствовании была вызвана неадекватным поведением Инбаль Ор на суде днем ранее: Инбаль Ор ранее проигнорировала заседание по оглашению приговора и была арестована. После ночи под арестом она была доставлена в суд. На вопрос судьи о том, кто ее адвокат, Инбаль Ор закричала, что ее никто не представляет, она сама себе адвокат и никому не подписывала документы о представительстве. Судья отказалась продолжать заседание без адвоката, и вызвала службу общественной защиты.

Тогда Инбаль Ор начала кричать, что "это все происки амалекитян", потребовала вывести из зала адвоката, заявила, что "не откажется от правды" и пообещала продолжить "войну с амалекитянами". Судья распорядилась вывести Инбаль Ор из зала и спросила мнение прокуратуры и защиты о том, стоит ли направить обвиняемую на психиатрическое освидетельствование.

После того, как в суд были доставлены заключения психиатра, Инбаль Ор вновь прибыла в окружной суд Тель-Авива на слушание по запросу прокуратуры о продлении ее содержания под стражей до завершения судебных разбирательств. Прокуратура указывает, что Инбаль Ор многократно нарушала распоряжения суда, не являлась на заседания под различными предлогами, и есть опасность, что она попытается покинуть страну.

Инбаль Ор обвиняется в многочисленных налоговых нарушениях, непредоставлении декларации об активах, нарушении закона о защите прав потребителей, в подделке корпоративных документов и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, жертвами которого стали ее клиенты и управляющий филиалом банка.

Предпринимательнице грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Напомним, в августе 2016 года окружной суд выдал ордер на ликвидацию компаний, входивших в группу "Ор Сити НАДЛАН", во главе которой стояла Инбаль Ор. Группа "Ор Сити" реализовала строительные проекты методом объединения потенциальных покупателей в жилищные кооперативы, и в последние годы деятельности компании многие клиенты потеряли свои деньги и не получили квартиры. Ор была объявлена банкротом.