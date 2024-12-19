В Нижней Галилее в сгоревшем автомобиле обнаружено тело мужчины

В оливковую рощу между деревнями Лотем и Вади Салама в Нижней Галилее были вызваны пожарные и спасательные службы для тушения горящего автомобиля. После того, как огонь был потушен, в салоне машины был обнаружен труп.

Пресс-служба полиции передала, что личность погибшего мужчины пока не установлена. Ведется расследование обстоятельств его смерти.